«Клипперс» победил «Хьюстон». Харден набрал 37 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Хьюстон». Хозяева победили со счетом 122:119.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокитс» Джеймс Харден, который набрал 37 очков. Также на его счету 8 подборов и 12 передач.

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«ЛА Клипперс» — «Хьюстон» — 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35)

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков