«Клипперс» отправились на выездную серию без трех игроков основы

Защитники Пол Джордж и Патрик Беверли, а также форвард Кавай Леонард пропустят шестиматчевую выездную серию «Клипперс», сообщает журналист Ом Янгмисук на своей странице в Twitter.

По данным источника, Беверли не успел восстановиться от травмы колена, а Джордж с Леонардом вынуждено остались дома на карантине, предусмотренного антикоронавирусным протоколом.

Шестиматчевое турне «Клипперс» также включает матчи против «Майами», «Орландо», «Нью-Йорка», «Бруклина» и «Кливленда».

На данный момент команда из Лос-Анджелеса занимает второе место на «Западе» с 13 победами в 17 играх, отставая от соседей из «Лейкерс» на один выигрыш.

Kawhi Leonard (health and safety protocols), Paul George (health and safety protocols) and Patrick Beverley (right knee soreness) are ruled out tomorrow against Atlanta.