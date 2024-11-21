Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:05

«Клипперс» прервали 6-матчевую победную серию «Орландо», Харден набрал 24 очка

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Клипперс» дома победили «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:93.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Джеймс Харден — 24 очка.

«Клипперс» одержали третью победу подряд. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 8-е место в таблице Западной конференции — 9 побед и 7 поражений. «Орландо» проиграл впервые после серии из 6 побед. «Мэджик» занимают 4-е место в таблице «Востока» — 9 побед и 7 поражений.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Орландо» — 104:93 (29:25, 28:29, 30:21, 17:18)

21 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena

Читайте также
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Психолог связала одиночество с риском развития заболеваний мозга
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

70 очков Брансона и Таунса принесли «Нью-Йорку» победу над «Финиксом»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости