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«Клипперс» уступили «Орландо», «Финикс» обыграл «Атланту»

07:25
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«Клипперс» проиграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:103.

«Мэджик» прервали серию команды из Лос-Анджелеса из 6 матчей подряд.

В параллельной встрече «Финикс» обыграл «Атланту» — 117:110.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Атланта» — 117:110 (30:27, 34:25, 25:33, 28:25)

Ф: Букер (21), Шарич (20), Краудер (19)

А: Богданович (22), Янг (19 + 13 передач), Капела (14 + 16 подборов)

«Клипперс» — «Орландо» — 96:103 (26:13, 25:24, 22:33, 23:33)

К: Леонард (28), Кеннард (17), Джексон (15)

О: Океке (18), Росс (15), Портер (13)

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