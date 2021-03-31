«Клипперс» уступили «Орландо», «Финикс» обыграл «Атланту»
07:25
«Клипперс» проиграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:103.
«Мэджик» прервали серию команды из Лос-Анджелеса из 6 матчей подряд.
В параллельной встрече «Финикс» обыграл «Атланту» — 117:110.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Атланта» — 117:110 (30:27, 34:25, 25:33, 28:25)
Ф: Букер (21), Шарич (20), Краудер (19)
А: Богданович (22), Янг (19 + 13 передач), Капела (14 + 16 подборов)
«Клипперс» — «Орландо» — 96:103 (26:13, 25:24, 22:33, 23:33)
К: Леонард (28), Кеннард (17), Джексон (15)
О: Океке (18), Росс (15), Портер (13)
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