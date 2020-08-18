«Клипперс» одержали победу в матче с «Далласом»

«Клипперс» обыграли «Даллас» (118:110) в матче первого раунда плей-офф НБА. Команда повела в серии со счетом 1-0.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард — 29 очков и 12 подборов. 27 очков набрал Пол Джордж. У «Маверикс» 42 очка в активе Луки Дончича.

Следующий матч состоится 20 августа.

НБА. Плей-офф

Запад. Первый раунд

Первый матч

«Клипперс» — «Даллас» — 118:110 (34:38, 32:31, 21:13, 31:28)

18 августа

Счет в серии: 1-0