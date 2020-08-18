«Клипперс» одержали победу в матче с «Далласом»
06:48
«Клипперс» обыграли «Даллас» (118:110) в матче первого раунда плей-офф НБА. Команда повела в серии со счетом 1-0.
В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард — 29 очков и 12 подборов. 27 очков набрал Пол Джордж. У «Маверикс» 42 очка в активе Луки Дончича.
Следующий матч состоится 20 августа.
НБА. Плей-офф
Запад. Первый раунд
Первый матч
«Клипперс» — «Даллас» — 118:110 (34:38, 32:31, 21:13, 31:28)
18 августа
Счет в серии: 1-0
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