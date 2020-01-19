«Клипперс» обыграли «Нью-Орлеан», Леонард набрал 39 очков
02:55
«Нью-Орлеан» (16-27) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Клипперс» (30-13) — 130:133. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кавай Леонард, набравший 39 очков. Пол Джордж не принимал участия во встрече.
Баскетбол
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Регулярный сезон
«Нью-Орлеан» — «ЛА Клипперс» — 130:133 (35:33, 35:39, 30:30, 20:31)
Н: Фэйворс (22+11 подборов).
Л: Леонард (39), Уильямс (32), Харрелл (24)
18 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/