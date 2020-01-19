«Клипперс» обыграли «Нью-Орлеан», Леонард набрал 39 очков

«Нью-Орлеан» (16-27) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Клипперс» (30-13) — 130:133. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кавай Леонард, набравший 39 очков. Пол Джордж не принимал участия во встрече.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «ЛА Клипперс» — 130:133 (35:33, 35:39, 30:30, 20:31)

Н: Фэйворс (22+11 подборов).

Л: Леонард (39), Уильямс (32), Харрелл (24)

18 января.