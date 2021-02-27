«Клипперс» обыграли «Мемфис», «Майами» выиграл у «Юты»

27 февраля были сыграли очередные матчи регулярного сезона НБА.

«Майами» на своей площадке обыграл «Юту» (124:116), дабл-дабл у хозяев записал в свой актив атакующий защитник Джимми Батлер (33 очка и 10 подборов).

«Мемфис» дома уступил одну из лидеров «Запада» — «Клипперс» (99:119), 30 очков у форварда гостей Кавая Леонарда.

«Оклахома», несмотря на проигранную последнюю четверть, одержала победу в игре с «Атлантой» (118:109). Больше всех очков в матче (25) набрал тяжелый форвард «Хоукс» Джон Коллинз.

«Детройт» в концовке уступил «Сакраменто» (107:110), 30 очков у проигравших набрал форвард Джереми Грант.

НБА. Регулярный сезон

«Майами» — «Юта» — 124:116 (26:30, 31:23, 39:41, 28:22)

«Мемфис» — «ЛА Клипперс» — 99:119 (30:32, 17:31, 25:27, 27:29)

«Оклахома» — «Атланта» — 118:109 (31:33, 32:22, 33:25, 22:29)

«Детройт» — «Сакраменто» — 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)