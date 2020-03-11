«Клипперс» обыграли «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Бруклину»

«Голден Стэйт» на своем паркете проиграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (107:131).

В другой встрече «Лейкерс» потерпели поражение от «Бруклина» (102:104). «Нетс» одержали третью победу кряду, прервав четырехматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 107:131 (26:35, 22:41, 29:35, 30:20)

Г: Бендер (23), Уиггинс (21), Пул (17).

К: Леонард (23), Джексон (16), Джордж (15).

«Лейкерс» — «Бруклин» — 102:104 (33:27, 25:29, 22:31, 22:17)

Л: Джеймс (29 + 12 подборов), Дэвис (26), Кузма (14).

Б: Динуидди (23), Леверт (22), Луваву-Кабарро (13).