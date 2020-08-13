«Клипперс» обыграли «Денвер», Пол Джордж набрал 27 очков

«Денвер» проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (111:124).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лос-Анжелеса» Пол Джордж, на счету которого 27 очков.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, а все матчи проходят в спортивном комплексе в Орландо. Первые игры плей-офф стартуют 17 августа.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Клипперс» — 111:124 (25:26, 33:24, 34:40, 19:34)

Д: Грант (25), Йокич (17 + 13 передач), Портер (11).

К: Джордж (27), Леонард (26), Уильямс (23).