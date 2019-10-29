«Клипперс» обыграл «Шарлотт», «Денвер и «Юта» одержали выездные победы
«Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Шарлотт» — 111:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кавай Леонард, набравший 30 очков.
В параллельной встрече «Денвер» на выезде обыграл «Сакраменто» — 101:94. «Юта» также в гостях оказалась сильнее «Финикса» — 96:95.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Шарлотт» — 111:96 (29:28, 28:26, 29:20, 25:22)
К: Леонард (30)
Ш: Розир (17), Зеллер (14+13 подборов), Грэм (14+12 передач)
29 октября.
«Сакраменто» — «Денвер» — 94:101 (28:21, 25:26, 17:30, 24:24)
С: Холмс (24+13 подборов), Фокс (20)
Д: Мюррей (18)
29 октября.
«Финикс» — «Юта» — 95:96 (21:28, 18:18, 31:24, 25:26)
Ф: Букер (21)
Ю: Богданович (29), Митчелл (25)
29 октября.
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