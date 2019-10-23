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«Клипперс» обыграл «Лейкерс» на старте регулярного чемпионата НБА, Кавай набрал 30 очков

08:12
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В матче первого игрового дня регулярного чемпионата НБА «Клипперс» выиграл у «Лейкерс» (112:102).

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард, который набрал 30 очков. У «Лейкерс» 28 очков набрал Дэнни Грин, 25 — Энтони Дэвис. 18 очков у Леброна Джеймса.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «ЛА Лейкерс» — 112:102 (22:25, 40:29, 23:31, 27:17)

23 октября.

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