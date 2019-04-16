"Клипперс" обыграл "Голден Стэйт", совершив рекордный камбек, и сравнял счет в серии

"Клипперс" обыграл "Голден Стэйт" во втором матче серии первого раунда плей-оф НБА – 135:131.

Преимущество "Уорриорз" составляло 31 очко за 7 минут 31 секунду до конца третьей четверти, но "Лос-Анджелес" сумел отыграться и совершил самый крупный камбек в истории плей-офф НБА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Клипперс" Лу Уильямс – 36 очков.

"Клипперс" сравнял счет в серии – 1-1. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 19 апреля.

НБА

1/8 финала

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 131:135 (33:25, 40:25, 35:44, 23:41)

16 апреля.

Счет в серии 1-1

Все про НБА - здесь.