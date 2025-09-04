«Клипперс» обвиняются в обходе потолка зарплат НБА

«Клипперс» и владелец клуба Стив Балмер обвиняются в обходе потолка зарплат НБА путем выплаты 28 миллионов долларов Каваю Леонарду, сообщает ESPN.

По информации подкастера Пабло Торре, клуб заплатил Леонарду через ныне обанкротившуюся компанию Aspiration, принадлежащую Балмеру. Баскетболист заключил четырехлетний спонсорский контракт на сумму 28 миллионов долларов в апреле 2022 года через свою компанию LLC KL2 Aspire. Этот контракт был подписан через девять месяцев после того, как Леонард подписал четырехлетний контракт на сумму 176,3 миллиона долларов, чтобы остаться в «Клипперс». Это была максимальная сумма, разрешенная на тот момент коллективным договором НБА. Неназванный сотрудник, предположительно работавший в Aspiration, сообщил, что выплата Леонарду «была необходима для обхода потолка зарплат».

Представитель НБА Майк Басс подтвердил, что лига проведет расследование: «Мы осведомлены об утренних сообщениях СМИ относительно «Лос-Анджелес Клипперс» и начинаем расследование».

«Ни мистер Балмер, ни «Клипперс» не обходили потолок зарплат и не совершали никаких правонарушений, связанных с этой компанией. Любое утверждение об обратном, безусловно, ложно», — заявили в «Клипперс».

Компания Aspiration подала заявление о банкротстве в марте 2025 года. В отношении компании ведется федеральное расследование по факту мошенничества.