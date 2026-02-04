«Клипперс» обменяли Хардена в «Кливленд»

«Клипперс» согласовали обмен форварда Джеймса Хардена в «Кливленд» на разыгрывающего защитника Дариуса Гарлэнда и пик второго раунда драфта, сообщает ESPN.

36-летний американец рассчитывает на продление контракта. В этом сезоне он заработает 39,3 миллиона долларов, при этом только 13,8 миллиона из его зарплаты в 49,2 миллиона на следующий сезон гарантированы.

У 26-летнего Гарлэнда идет третий год по пятилетнему контракту на 197 миллионов долларов.

В этом сезоне Харден сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,4 очка, 4,8 подбора и 8,1 передачи. Средняя статистика Гарлэнда в 26 играх — 18,0 очка, 2,5 подбора и 6,9 передачи в среднем за матч.