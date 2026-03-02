«Клипперс» выиграли у «Нью-Орлеана»

«Клипперс» дома обыграли «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:117.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Джеремайя Фирс — 28 очков. У хозяев 23 очка на счету Кавая Леонарда.

«Клипперс» прервали серию из трех поражений. Команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции с результатом 28-31.

«Пеликанс» на 13-й строчке с показателем 19-43.

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«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 137:117 (43:32, 33:38, 31:24, 30:23)

2 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

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