«Клипперс» выиграли у «Нью-Орлеана»
«Клипперс» дома обыграли «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:117.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Джеремайя Фирс — 28 очков. У хозяев 23 очка на счету Кавая Леонарда.
«Клипперс» прервали серию из трех поражений. Команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции с результатом 28-31.
«Пеликанс» на 13-й строчке с показателем 19-43.
Баскетбол
НБА
Регулярный чемпионат
«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 137:117 (43:32, 33:38, 31:24, 30:23)
2 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.
Новости