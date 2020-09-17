«Клипперс» не будет менять тренера, несмотря на установленный антирекорд

Главный тренер «Клипперс» Док Риверс останется на своем посту. Как сообщает Yahoo Sports, руководство клуба не рассматривает такой вариант, несмотря на поражение от «Денвера» в полуфинале Западаной конференции НБА.

«Клипперс» вели в серии с «Наггетс» со счетом 3-1, но не смогли выйти в финал конференции. Команде из Лос-Анджелеса это не удается уже 50 лет, что является абсолютно худшим показателем для всех крупных спортивных лиг США.

«Клипперс» — самый неудачливый клуб в истории спорта США