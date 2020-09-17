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«Клипперс» не будет менять тренера, несмотря на установленный антирекорд

06:29
Док Риверс. Фото NBA
Док Риверс. Фото NBA
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Главный тренер «Клипперс» Док Риверс останется на своем посту. Как сообщает Yahoo Sports, руководство клуба не рассматривает такой вариант, несмотря на поражение от «Денвера» в полуфинале Западаной конференции НБА.

«Клипперс» вели в серии с «Наггетс» со счетом 3-1, но не смогли выйти в финал конференции. Команде из Лос-Анджелеса это не удается уже 50 лет, что является абсолютно худшим показателем для всех крупных спортивных лиг США.

«Клипперс» — самый неудачливый клуб в истории спорта США

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