«Миннесота» обыграла «Клипперс» и прервала серию из 3 поражений подряд
«Миннесота» обыграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:104.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 28 очков.
«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Миннесота» — 104:122 (21:26, 25:38, 19:21, 39:37)
К: Ибака (17), Уинслоу (15), Мун (13)
М: Эдвардс (28), Макдэниэлс (18), Принс (17)
4 января. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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