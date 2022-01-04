Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Миннесота» обыграла «Клипперс» и прервала серию из 3 поражений подряд

08:57
Теги:

«Миннесота» обыграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 28 очков.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Миннесота» — 104:122 (21:26, 25:38, 19:21, 39:37)

К: Ибака (17), Уинслоу (15), Мун (13)

М: Эдвардс (28), Макдэниэлс (18), Принс (17)

4 января. Лос-Анджелес. «Staples Center».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
Экс-глава МИД Украины назвал способ победы в «войне» с Россией
0