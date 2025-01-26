Баскетболисты «Милуоки» проиграли «Клипперс» в матче НБА
«Милуоки» уступил «Клипперс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 117:127.
Самым результативным игроком встречи стал защитник команды хозяев Джеймс Харден, который набрал 40 очков. У «Бакс» лучшую результативность продемонстрировал Яннис Адетокунбо (36 очков).
«Милуоки» потерпел первое за последние шесть матчей поражение. Команда занимает 4-е место на «Востоке». «Клипперс» располагается на 6-й строчке на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«ЛА Клипперс» — «Милуоки» — 127:117 (28:28, 30:31, 36:34, 33:24)
К: Харден (40), Пауэлл (33), Леонард (18)
М: Адетокунбо (36), Лиллард (29), Трент (19)
26 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».
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