«Клипперс» обыграли «Мемфис», Харден набрал 30 очков

«ЛА Клипперс» на своем паркете выиграл у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:108. «Гриззлис» потерпели третье поражение подряд.

Разыгрывающий защитник Джеймс Харден набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Клипперс» с результатом 40-30 идут на 7-м месте в Западной конференции. «Мемфис» занимает 5-ю строчку — 43-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Мемфис» — 128:108 (29:31, 31:35, 36:16, 32:26)

К: Харден (30), Леонард (23 + 10 подборов), Зубац (17 + 10 подборов), Богданович (16).

М: Джарен Джексон (23), Альдама (16), Пиппен (15), Кеннард (15).