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«Клипперс» переиграли «Майами»

Даниил Аршавский
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«Клипперс» дома обыграли «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:98.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Лучшим у «Клипперс» стал атакующий защитник Норман Пауэлл, набравший 42 очка.

«Клипперс» одержали 20 победу и занимают 7-е место в Западной конференции, «Майами» потерпел 17 поражение и идет 7-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Майами» — 109:98 (28:35, 15:13, 36:20, 30:30)

14 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

ЛАК: Пауэлл (29), Харден (26), Зубац (21 очко + 20 подборов).

МАЙ: Хирро (32 + 11 подборов), Варе (19 + 13 подборов), Розье (11).

14 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Майами Хит
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