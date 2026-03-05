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5 марта, 09:18

«Клипперс» обыграли «Индиану» на своем паркете

Павел Лопатко

«Клипперс» победили «Индиану» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 130:107.

Самыми результативными игроками встречи стали американский форвард «Клипперс» Кавай Леонард и камерунский нападающий «Индианы» Паскаль Сиакам — у них по 29 очков.

У «Клипперс» серия из трех побед подряд. Они занимают девятое место в таблице Западной конференции (30-31). «Индиана» (15-47) располагается на 15-м месте, у нее серия из семи поражений подряд.

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НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Индиана» — 130:107 (42:25, 21:26, 39:26, 28:30)

К: Леонард (29 очков), Мэтурин (23), Лопес (17)
И: Сиакам (29), Хафф (18), Уокер (17)

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