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«Клипперс» дома разгромили «Индиану»

08:23
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«Клипперс» уверенно обыграли «Индиану» (129:96) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей звание лучшего снайпера разделили сразу три игрока — по 20 очков набрали Пол Джордж, Люк Кеннард и Маркус Моррис. У гостей самую высокую результативность показал Даг Макдермотт — 23 очка. 19 очков и 14 подборов в активе Домантаса Сабониса.

«Клипперс» занимают второе место на Западе. «Индиана» идет четвертой на востоке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Индиана» — 129:96 (36:26, 25:29, 39:20, 29:21)

18 января.

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