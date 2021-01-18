«Клипперс» дома разгромили «Индиану»

«Клипперс» уверенно обыграли «Индиану» (129:96) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей звание лучшего снайпера разделили сразу три игрока — по 20 очков набрали Пол Джордж, Люк Кеннард и Маркус Моррис. У гостей самую высокую результативность показал Даг Макдермотт — 23 очка. 19 очков и 14 подборов в активе Домантаса Сабониса.

«Клипперс» занимают второе место на Западе. «Индиана» идет четвертой на востоке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Индиана» — 129:96 (36:26, 25:29, 39:20, 29:21)

18 января.