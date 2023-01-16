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Сегодня, 01:33

«Хьюстон» разгромно уступил «Клипперс» и потерпел десятое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Хьюстон» проиграл «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 100:121.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тре Манн, набравший 31 очко.

«Хьюстон» потерпел десятое поражение подряд, серия неудач команды длится с 28 декабря 2022 года.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Хьюстон» — 121:100 (31:30, 31:33, 29:27, 30:10)

К: Манн (31), Леонард (30), Пауэлл (18)

Х: Гордон (24), Мартин (22), Шенгюн (15)

15 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Хьюстон Рокетс
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