«Хьюстон» разгромно уступил «Клипперс» и потерпел десятое поражение подряд
«Хьюстон» проиграл «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 100:121.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тре Манн, набравший 31 очко.
«Хьюстон» потерпел десятое поражение подряд, серия неудач команды длится с 28 декабря 2022 года.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Хьюстон» — 121:100 (31:30, 31:33, 29:27, 30:10)
К: Манн (31), Леонард (30), Пауэлл (18)
Х: Гордон (24), Мартин (22), Шенгюн (15)
15 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».
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