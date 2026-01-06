«Клипперс» обыграли «Голден Стэйт» с разницей в 1 очко

«Клипперс» победили «Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 103:102.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 27 очков, сделал 4 подбора и 6 передач.

«Клипперс» одержали 13-ю победу при 22 поражениях в сезоне и поднялись на 11-ю позицию в турнирной таблице. «Голдэн Стэйт» (19 побед и 18 поражений) занимает 8-ю строчку.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Голден Стэйт» — 103:102 (31:19, 24:32, 21:13, 27:38)

«Клипперс»: Леонард (24), Сандерс (20), Коллинз (18)

«Голден Стэйт»: Карри (27), Батлер (24), Пэйтон (14)

6 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

«Портленд» — «Юта» — 137:117 (36:26, 42:31, 36:26, 23:34)

«Портленд»: Авдия (33), Шарп (29), Камара (15)

«Юта»: Маркканен (22), Нуркич (21), Джордж (15)

6 января. Портленд. «Moda Center».