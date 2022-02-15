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33 очка Карри не помогли «Голден Стэйт» уйти от поражения в матче с «Клипперс»

33 очка Карри не помогли «Голден Стэйт» уйти от поражения в матче с «Клипперс»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:119.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 33 очка.

«Клипперс» одержали вторую победу подряд. До этого команда из Лос-Анджелеса обыграла «Даллас» (99:97).

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Голден Стэйт» — 119:104 (34:37, 27:22, 33:19, 25:26)

К: Манн (25), Джексон (19), Зубац (18)

Г: Карри (33), Пул, Уиггинс (оба — 13)

15 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
Стефен Карри
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