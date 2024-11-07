«Клипперс» победили «Филадельфию»

«Клипперс» дома обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Ник Пауэлл — 27 очков. Защитник «Клипперс» Джеймс Харден набрал 18 очков, форвард «Филадельфии» Пол Джордж — тоже 18 очков.

Клуб из Лос-Анджелеса с 4 победами в 8 матчах занимает 11-е место в таблице Западной конференции.

«Севенти Сиксерс» потерпели 6-е поражение в 7 матчах и располагаются на 14-й строчке «Востока».