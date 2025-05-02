Баскетбол
2 мая, 07:37

«Клипперс» сравняли счет в серии с «Денвером». Команды ждет седьмой матч

Евгений Козинов
Корреспондент
Джеймс Харден.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Клипперс» выиграли у «Денвера» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 111:105. Счет в серии стал равный — 3-3.

Разыгрывающий защитник Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

Седьмой матч в серии состоится 3 мая. Победитель сыграет в четвертьфинале с «Оклахомой».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26)

К: Харден (28), Леонард (27 + 10 подборов), Пауэлл (24).

Д: Йокич (25), Дж. Мюррэй (21), Гордон (19), К. Браун (14), Уэстбрук (14 + 10 подборов).

Счет в серии: 3-3.

