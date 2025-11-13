Баскетбол
Сегодня, 09:04

«Денвер» обыграл «Клипперс», Йокич набрал 55 очков

Алина Савинова

«Денвер» на выезде победил «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:116.

Самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич — на его счету 55 очков, 12 подборов и 6 результативных передач.

«Денвер» одержал девятую победу в сезоне при двух поражениях и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» (три победы и восемь поражений) располагается на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 116:130 (35:39, 33:24, 22:41, 26:26)

«Клипперс»: Харден (23), Миллер (22), Зубац (18)

«Денвер»: Йокич (55), Гордон (18), Мюррей (15)

13 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

