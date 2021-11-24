«Даллас» в овертайме обыграл «Клипперс» и прервал серию из трех поражений
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Клипперс» со счетом 112:104.
Самым результативным на паркете стал защитник «Клипперс» Реджи Джексон, который набрал 31 очко и сделал 10 подборов.
«Даллас» прервал серию из трех поражений и с 10 победами расположился на четвертом месте в Западной конференции, «Клипперс» с 10 победами — на пятой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Даллас» — 104:112 ОТ (26:21, 22:21, 28:38, 27:23, 1:9)
24 ноября. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
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