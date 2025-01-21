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«Клипперс» дома проиграли «Чикаго»

Камила Абдурахманова
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«Клипперс» на своем паркете уступили «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:112.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Чикаго» Зак Лавин, набравший 32 очка. Лучшим у «Клипперс» стал атакующий защитник Норман Пауэлл с 25 очками.

«Клипперс» занимают 5-е место в Западной конференции, «Чикаго» идет 10-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат
«ЛА Клипперс» — «Чикаго» — 99:112 (18:25, 32:23, 16:36, 33:28)
21 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Чикаго Буллз
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