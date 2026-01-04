4 января, 09:04

«Бостон» разгромил «Клипперс» на выезде, Браун набрал 50 очков

Павел Лопатко

«Бостон» победил «Клипперс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 146:115.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 50 очков.

«Клипперс» прервали серию из шести побед подряд. Они занимают 12-е место в таблице Западной конференции (12-22). «Бостон» выиграл третий матч подряд и идет на третьем месте в Восточной конференции (22-12).

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Бостон» — 115:146 (28:42, 35:29, 36:42, 16:33)

К: Коллинз (22 очка), Леонард (22), Джонс (19)
Б: Браун (50), Уайт (29), Саймонс (15)

Как и зачем приходят в триатлон? Ответы — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Динамо» (Минск) и «Торпедо» уступают в сериях 0-3
«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Барселона»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Акрон» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Сочи»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Пари НН»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 24-го тура 13 апреля
«Факел» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Защитник «Авангарда» забирает свой шанс
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Краснодара», ЦСКА проиграл «Сочи»: все голы дня
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сокол»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» мчит в полуфинал, «Сибирь» сохранила тренера
