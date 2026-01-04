«Бостон» разгромил «Клипперс» на выезде, Браун набрал 50 очков

«Бостон» победил «Клипперс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 146:115.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 50 очков.

«Клипперс» прервали серию из шести побед подряд. Они занимают 12-е место в таблице Западной конференции (12-22). «Бостон» выиграл третий матч подряд и идет на третьем месте в Восточной конференции (22-12).

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Бостон» — 115:146 (28:42, 35:29, 36:42, 16:33)

К: Коллинз (22 очка), Леонард (22), Джонс (19)

Б: Браун (50), Уайт (29), Саймонс (15)