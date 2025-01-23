«Клипперс» дома в овертайме уступил «Бостон Селтикс»

«Клипперс» в овертайме домашней встречи уступил «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:117.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Клипперс» Кевин Портер-младший, набравший 24 очка. Лучшим у «Бостона» стал легкий форвард Джейсон Тейтум с 21 очком.

«Клипперс» занимают 5-е место в Западной конференции, «Бостон» идет 2-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Бостон» — 113:117 ОТ (34:33, 25:27, 25:21, 19:22, 10:14)

23 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»