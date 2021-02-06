«Бостон» обыграл «Клипперс», Тейтум набрал 34 очка

«Бостон» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум.

«Клипперс» идет на 3-м месте в таблице Западной конференции, «Бостон» занимает 4-ю строчку на Востоке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Бостон» — 115:119 (33:21, 29:30, 20:38, 33:30)

К: Леонард (28+11 подборов), Уильямс (18), Батюм (16)

Б: Тейтум (34), Уокер (24), Эдвардс (16)

6 февраля.