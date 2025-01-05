Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:06

«Клипперс» на своем паркете переиграли «Атланту»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Клипперс» обыграли «Атланту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 131:105.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Клипперс» Норман Пауэлл, набравший 20 очков.

«Клипперс» с результатом 20-15 занимают 7-е место в Западной конференции, «Атланта» идет 7-й на «Востоке» — 18-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Атланта» — 131:105 (29:28, 45:26, 24:22, 33:29)

К: Пауэлл (20), Зубац (18 + 18 подборов), Коффи (17), Портер-младший (15), Джонс (12), Леонард (12), Манн (12).

А: Янг (20), Хантер (18), Мэтьюз (15), Ризаше (13), Дэниэлс (11).

5 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Читайте также
Демидов оформил дубль в игре с ЦСКА и продлил голевую серию до пяти матчей
Стало известно об изъятии у экс-чиновника МЭР имущества на 500 млн рублей
В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека
Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский БПЛА над регионами России
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Популярное видео
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Голден Стэйт» дома победил «Мемфис»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости