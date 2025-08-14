Клиффорд станет тренером-консультантом в «Финиксе»

Бывший тренер «Шарлотт» и «Орландо» Стив Клиффорд войдет в тренерский штаб «Финикса», где будет тренером консультантом, сообщает HoopsHype.

63-летний специалист на протяжении 23 сезонов работает тренером в НБА. Он был главным тренером в «Шарлотт» (2013-2018 и 2022-2024) и «Орландо» (2018-2021). Также он работал помощником в «Нью-Йорке», «Хьюстоне», «Орландо» и «Лейкерс».

В сезоне-2024/25 «Финикс» с результатом 36-46 занял 11-е место в Западной конференции.