Клэй Томпсон считает, что травма не помешает ему сыграть в третьем матче с "Торонто"

Защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон после второго матча финальной серии плей-офф НБА с "Торонто" (109:104) заявил, что сыграет в следующем матче, несмотря на повреждение.

- Нет, я не думаю, что я пропущу третий матч, - цитирует Томпсона hoop-ball.com.

Защитник получил повреждение и пропустил последние восемь минут матча. Также сообщается, что в следующем матче может сыграть и травмированный ранее Кевин Дюрант.

Клэй Томпсон стал лучшим снайпером команды в прошлой игре, набрав 25 очков.

Третий матч состоится 6 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт".

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