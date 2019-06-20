Клэй Томпсон, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард снимутся в "Космическом Джеме-2". Леброн сыграет главную роль

Стали известны баскетболисты, которые примут участие в съемках фильма "Космический Джем-2". Как ранее стало известно, главную роль в нем сыграет Леброн Джеймс. Сегодня к касту присоединились Клэй Томпсон, Дэмьен Лиллард и Энтони Дэвис, а также баскетболистки женской НБА Дайани Таураси и Ннека Огвумайк.

"Космический Джем" - фильм 1996 года об игре в баскетбол Багза Банни и его друзей против космических захватчиков. Главную роль в нем сыграл Майкл Джордан. "Космический Джем-2" должен выйти на экраны в 2021 году.