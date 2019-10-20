Китайское телевидение обвинило главу НБА во лжи

Китайский телеканал CCTV подверг жесткой критике руководителя НБА Адама Сильвера. В репортаже, который вышел в эфире, Сильвера обвинили во лжи. Поводом для этого стала история вокруг сообщения генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, который поддержал протесты в Гонконге. Китайские компании отказались от сотрудничества с НБА и отменили трансляции матчей клубов лиги. Сильвер заявил, что китайские власти требовали от НБА уволить Мори, но он категорически отказался наказывать генменеджера, чтобы поддержать свободу слова. В Китае слова Сильвера о требовании отставки Мори опровергли, а затем выпустили сюжет о главе НБА.

— Защищая Мори, босс НБА уже превысил пределы неуважительного отношения к китайцам, — говорится в материале CCTV. — Но ему было необходимо в угоду некоторым американцам продолжать делать ложные заявления. Он с вершины своего положения диктует моральные нормы и изобретает ложь о Китае.