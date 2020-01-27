Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке «Лейкерс» в память о Брайанте
11:08
Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на корт Australian Open в футболке «Лейкерс» в память о легенде НБА Коби Брайанте. Частный вертолет 41-летнего баскетболиста потерпел крушение.
Кирьос перед встречей с Рафаэлем Надалем плакал на своей скамейке во время подгтовки к матчу.
Paying tribute to the late great Kobe Bryant ??@NickKyrgios | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/XGOjf2WSXO— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020
Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности