Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке «Лейкерс» в память о Брайанте

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на корт Australian Open в футболке «Лейкерс» в память о легенде НБА Коби Брайанте. Частный вертолет 41-летнего баскетболиста потерпел крушение.

Кирьос перед встречей с Рафаэлем Надалем плакал на своей скамейке во время подгтовки к матчу.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности