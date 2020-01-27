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Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке «Лейкерс» в память о Брайанте

11:08
Ник Кирьос. Фото Twitter
Ник Кирьос. Фото Twitter
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Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на корт Australian Open в футболке «Лейкерс» в память о легенде НБА Коби Брайанте. Частный вертолет 41-летнего баскетболиста потерпел крушение.

Кирьос перед встречей с Рафаэлем Надалем плакал на своей скамейке во время подгтовки к матчу.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности

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