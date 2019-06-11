Кириленко выразил уважение Паркеру, объявившему о завершении карьеры

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о знакомстве с разыгрывающим "Шарлотт" Тони Паркером, который 10 июня объявил о завершении спортивной карьеры.
– Мало кто знает, что когда мы познакомились с Тони в 14 лет, еще никто не собирался в НБА, – написал Кириленко в своем Инстаграме. – Молодые ребята играли баскетбольные турниры, и дружили. А потом так сложилась судьба, что оба отыграли огромное количество игр за свои национальные сборные и в НБА.
Огромное уважение Паркеру. Блестящая карьера. Сыграть против тебя столько раз – для меня большая честь. Надеюсь, скоро увидеть тебя, мой друг.
Huge respect to Tony Parker @_tonyparker09. Outstanding career. I am honored to play against you for so many times. Merci TP. Мало кто знает что когда мы познакомились с Тони в 14 лет, ещё никто не собирался в НБА. Молодые ребята играли баскетбольные турниры, и дружили. А потом так сложилась судьба что оба отыграли огромное количество игр за свои национальные сборные и В НБА. 🇫🇷 🇷🇺 #тонипаркер #tonyparker #basketball #nba#respect I hope to see you around my friend.