Кириленко встретился с заместителем руководителя НБА

Президент РФБ Андрей Кириленко опубликовал в своем аккаунте в соцсети фотографию, на которой он запечатлен вместе с заместителем комиссионера НБА Марком Тейтумом. Также на снимке присутствует бывший профессиональный баскетболист, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Как сообщалось, Кириленко очень тепло встретили участники проходившего в Бахрейне конгресса ФИБА. При этом некоторые представители национальных федераций заявили о желании провести товарищеские матчи с российскими командами.

В марте 2022 года ФИБА отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 15 мая стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение до августа 2025 года.