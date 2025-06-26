Кириленко: «Демин и «Бруклин» подходят друг другу»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выбор россиянина Егора Демина «Бруклином» под 8-м номером драфта НБА-2025.

«Для попадания в первую десятку было необходимо, чтобы он подходил команде. И «Бруклин» стал для него оптимальным вариантом. Молодая команда, в которой нет настоящего разыгрывающего, европейский тренер. Следующий шаг для «Нетс» — попробовать использовать Егора в стартовой пятерке. Здесь именно тот случай, когда игрок и клуб подходят друг другу», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

«Бруклин» выбрал 19-летнего Демина на драфте НБА под общим 8-м номером — новый рекорд драфта для российских баскетболистов. Кириленко также играл за «Бруклин» в 2013-2014 годах.