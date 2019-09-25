Кириленко объяснил, почему баскетбол в России не будет таким, как в НБА

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко отметил, что у России кардинально другая модель развития баскетбола, по сравнению с США.

— Мы никогда не будем развиваться как НБА, и у нас никогда не будет такого, как там, — cказал в интервью подкасту Wild Sport X Topbasket. — Для кого-то это может быть ударом — как же так, почему мы не стремимся к этому. Потому что у нас собственный путь развития. У нас совсем другая экономическая модель страны. В Америке НБА — это абсолютно частный коммерческий спорт. У нас это государственная частная программа. Поэтому не нужно даже думать об этом, у нас абсолютно другой путь.