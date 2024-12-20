Кириленко и Кондрашин попали в список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола

Президент РФБ Андрей Кириленко и чемпион Олимпийских игр 1972 года Владимир Кондрашин вошли в расширенный список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола в 2025 году.

Также, согласно пресс-службе Зала славы, впервые в числе кандидатов в списке оказались Кармело Энтони, Марк Газоль, Дуайт Ховард, Амаре Стадемайр, Сью Берд, Майя Мур, Док Риверс и Билли Донован.

Среди международных кандидатов в список вошли бывшие главные тренеры ЦСКА: Дэвид Блатт, итальянец Этторе Мессина и серб Душан Ивович.

На данный момент из российских игроков в Зал славы входят олимпийский чемпион Сергей Белов, двукратная олимпийская чемпионка Ульяна Семенова, а также прославленные тренеры Александр Гомельский и Лидия Алексеева.