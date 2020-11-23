Ким Кардашьян прокомментировала переход Томпсона в «Селтикс»
13:35
Актриса и фотомодель Ким Кардашьян поздравила Тристана Томпсона с переходом в «Селтикс».
«Поздравляю, Тристан. «Бостон», вот и мы!» — написала Кардашьян в «сториз» в своем инстаграме.
Ранее баскетболист встречался с сестрой фотомодели — Хлоей Кардашьян. У них есть двухлетняя дочь Тру Томпсон.
В последнем сезоне за «Кливленд» канадский форвард набрал 12 очков, 10.1 подбора и 2.1 передачи.
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