Ким Кардашьян прокомментировала переход Томпсона в «Селтикс»

Актриса и фотомодель Ким Кардашьян поздравила Тристана Томпсона с переходом в «Селтикс».

«Поздравляю, Тристан. «Бостон», вот и мы!» — написала Кардашьян в «сториз» в своем инстаграме.

Ранее баскетболист встречался с сестрой фотомодели — Хлоей Кардашьян. У них есть двухлетняя дочь Тру Томпсон.

В последнем сезоне за «Кливленд» канадский форвард набрал 12 очков, 10.1 подбора и 2.1 передачи.