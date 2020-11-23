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Ким Кардашьян прокомментировала переход Томпсона в «Селтикс»

13:35
Ким Кардашьян. Фото Instagram
Ким Кардашьян. Фото Instagram

Актриса и фотомодель Ким Кардашьян поздравила Тристана Томпсона с переходом в «Селтикс».

«Поздравляю, Тристан. «Бостон», вот и мы!» — написала Кардашьян в «сториз» в своем инстаграме.

Ранее баскетболист встречался с сестрой фотомодели — Хлоей Кардашьян. У них есть двухлетняя дочь Тру Томпсон.

В последнем сезоне за «Кливленд» канадский форвард набрал 12 очков, 10.1 подбора и 2.1 передачи.

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