6 августа, 03:13

Кевин Лав хочет продолжить карьеру в Лос-Анджелесе

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Юты» Кевин Лав хочет продолжить карьеру в Лос-Анджелесе, сообщает ClutchPoints.

По информации источника, 36-летний американец хочет перейти либо в «Клипперс», либо в «Лейкерс».

Ранее стало известно, что Лав ищет способы покинуть «Юту», в которой он оказался в рамках трехсторонней сделки по Норману Пауэллу с участием «Майами», за который он играл последние три сезона.

В сезоне-2024/25 Лав сыграл в 23 матчах, набирая в среднем по 5,3 очка, 4,1 подбора и 1,0 передачи.

