Кевин Дюрант жестко ответил Баркли по поводу своей неуверенности

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант отреагировал на слова члена Зала славы НБА Чарльз Баркли, который заявил, что баскетболист не уверен в себе.

Баркли сказал, что ему нравится Дюрант и что он является великим человеком, однако он не уверен в себе.

«Понимаете, он начинает злиться, когда ему твердят, что он должен выиграть чемпионат, не играя за «Голден Стэйт», — заявил ранее Баркли.

«Думаю, он показывает неуверенность в себе, когда выступает по телевизору и пытается уколоть меня. У этого клоуна нет никакого права говорить о боге. У нас никогда не было настоящего человеческого взаимодействия... Продолжай, ха-ха», — написал Дюрант в своих социальных сетях.