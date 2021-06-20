Кевин Дюрант установил рекорд по количеству очков в седьмых матчах плей-офф в истории НБА
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант установил рекорд по количеству набранных очков в седьмых матчах серий плей-офф в истории НБА.
В игре второго раунда против «Милуоки» (111:115 ОТ) Дюрант набрал 48 очков — наибольшее количество в седьмых матчах в истории лиги.
Kevin Durant's 48 points are now the most in a Game 7 in playoff history pic.twitter.com/tPnrrtUn1i— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 20, 2021
При этом 32-летний американец стал третьим баскетболистом, который провел на площадке все время без замен и набрал более 40 очков. До него это удавалось Джерри Уэсту и Оскару Робертсону. Все трое проиграли свои матчи.
Kevin Durant is the 3rd player to score 40+ points and play every minute in a Game 7, joining Jerry West and Oscar Robertson.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 20, 2021
All 3 have lost. pic.twitter.com/9OPw9hcQFe
«Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3-3, седьмой матч состоится 21 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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