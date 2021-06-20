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Кевин Дюрант установил рекорд по количеству очков в седьмых матчах плей-офф в истории НБА

06:57
Кевин Дюрант. Фото Twitter
Кевин Дюрант. Фото Twitter
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант установил рекорд по количеству набранных очков в седьмых матчах серий плей-офф в истории НБА.

В игре второго раунда против «Милуоки» (111:115 ОТ) Дюрант набрал 48 очков — наибольшее количество в седьмых матчах в истории лиги.

При этом 32-летний американец стал третьим баскетболистом, который провел на площадке все время без замен и набрал более 40 очков. До него это удавалось Джерри Уэсту и Оскару Робертсону. Все трое проиграли свои матчи.

«Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3-3, седьмой матч состоится 21 июня).

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