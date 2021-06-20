Кевин Дюрант установил рекорд по количеству очков в седьмых матчах плей-офф в истории НБА

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант установил рекорд по количеству набранных очков в седьмых матчах серий плей-офф в истории НБА.

В игре второго раунда против «Милуоки» (111:115 ОТ) Дюрант набрал 48 очков — наибольшее количество в седьмых матчах в истории лиги.

Kevin Durant's 48 points are now the most in a Game 7 in playoff history pic.twitter.com/tPnrrtUn1i — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 20, 2021

При этом 32-летний американец стал третьим баскетболистом, который провел на площадке все время без замен и набрал более 40 очков. До него это удавалось Джерри Уэсту и Оскару Робертсону. Все трое проиграли свои матчи.

Kevin Durant is the 3rd player to score 40+ points and play every minute in a Game 7, joining Jerry West and Oscar Robertson.



All 3 have lost. pic.twitter.com/9OPw9hcQFe — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 20, 2021

«Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3-3, седьмой матч состоится 21 июня).