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Кевин Дюрант рассказал, почему он до сих пор не стал отцом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Финикса» Кевин Дюрант рассказал о том, почему он до сих пор не стал отцом.

«Это большая ответственность. Во-первых, я всегда чувствовал, что полностью сосредоточен на своей работе, на своем одиночестве и на своем свободном времени. И, в конце концов, я действительно хочу этого, но чем старше я становлюсь, тем сильнее я убеждаюсь в правильности принятого мной решения. Я становлюсь взрослее, лучше узнаю себя и немного лучше понимаю свою жизнь. Поэтому я думаю, что чем дольше я буду воздерживаться от решения завести детей — тем лучше», — приводит слова Дюранта Bleacher Report.

34-летний Дюрэнт никогда не был женат, хотя был помолвлен со звездой женской НБА Моникой Райт.

В сезоне НБА-2022/23 «Финикс» проиграл «Денверу» во втором раунде плей-офф — 2-4.

БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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