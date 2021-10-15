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Кевин Дюрант отреагировал на ситуацию с отстранением Ирвинга

12:15
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант поделился мнением о ситуации с отказом защитника Кайри Ирвинга вакцинироваться от COVID-19.

«Я не разговаривал с Кайри после того, как было объявлено о решении. Конечно же, я бы хотел, чтобы он был с нами. Но Ирвинг принял свое решение, а команда — свое», — приводит Clutch Point слова Дюранта.

Ирвингу запрещено принимать участие в тренировках и домашних играх «Брулина» по правилам штата Нью-Йорке. В «Нетс» приняли решение отстранить 29-летнего защитника от участия во всех встречах и тренировках предстоящего сезона.

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