Кевин Дюрант отреагировал на ситуацию с отстранением Ирвинга
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант поделился мнением о ситуации с отказом защитника Кайри Ирвинга вакцинироваться от COVID-19.
«Я не разговаривал с Кайри после того, как было объявлено о решении. Конечно же, я бы хотел, чтобы он был с нами. Но Ирвинг принял свое решение, а команда — свое», — приводит Clutch Point слова Дюранта.
Ирвингу запрещено принимать участие в тренировках и домашних играх «Брулина» по правилам штата Нью-Йорке. В «Нетс» приняли решение отстранить 29-летнего защитника от участия во всех встречах и тренировках предстоящего сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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